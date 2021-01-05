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Зеленский в 2020 году получил более 4,3 миллиона гривен от "Квартала 95", — декларация

Владимир Зеленский Фокус

Также глава государства получил несколько сотен тысяч гривен от компании "Киностолица"

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 4,3 миллиона гривен роялти, которые он получил в конце 2020 года от "Квартала 95". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

Как отмечается, 30 декабря Владимиру Зеленскому перечислили две выплаты от ООО "Квартал 95" на 1 млн 48 тысяч грн и 3 млн 306 тысяч 832 грн. В сумме глава государства получил 4 млн 354 тысяч 832 гривны роялти.

Единый государственный реестр деклараций

Кроме этого, в тот же день компания "Киностолица" перечислила Зеленскому 235 тысяч гривен роялти. 

Единый государственный реестр деклараций

Отметим, роялти — это платеж, полученный как вознаграждение за использование или за предоставление права на использование объекта права интеллектуальной собственности.

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Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский подал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2019 год. Согласно документу, доходы главы государства и членов его семьи составили 28 602 468 грн.

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