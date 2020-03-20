Зеленский уволил своего советника Лероса

Гео Лерос из открытых источников

Лерос занимал должность советника президента Украины в течение 9 месяцев

Президент Украины Владимир Зеленский уволил своего советника Гео Лероса. Об этом свидетельствует указ президента.

В соответствии с указом №100/2020, Лерос был внештатным советником.

"Освободить Лероса Гео Багратовича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - отмечается в постановлении.

Справка:

Гео Лерос родился 24 апреля 1989 года в Киеве - украинский режиссер, арт-куратор, народный депутат.

Основатель арт-проекта Art United Us и общественной организации "Сити-Арт".

Был волонтером благотворительного фонда "Сестры победы".

Лерос занимал должность советника Владимира Зеленского с июня 2019 года.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос использовал нецензурную лексику, чтобы прокомментировать совет своего коллеги по партии Евгения Брагара пенсионерке по продажи собаки для оплаты счетов за коммуналку.