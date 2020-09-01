Зеленский уволил посла Украины в Перу

Игорь Тумасов возглавлял украинское дипведомство более 2 лет

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников



Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Перу Игоря Тумасова. Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

Отмечается, что дипломат уволен с сегодняшнего дня, 1 сентября. "Освободить Тумасова Игоря Юрьевича от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Республике Перу", – говорится в указе.

Известно, что Игорь Тумасов возглавил украинское дипведомство в Перу в июне 2018 года указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Ранее дипломат занимал должности советника посольства Украины в Аргентине, советник Отдела Латинской Америки и Карибского бассейна Второго территориального департамента МИД Украины. Кроме того, Тумасов был генеральным консулом Украины в Рио-де-Жанейро.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сменил командование Сил специальных операций. В частности, глава государства провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган. По словам Зеленского, в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи операции Объединенных сил.