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Зеленский уволил главу Тернопольской ОГА Сопеля

Игорь Соплей Фото из открытых источников

Игорь Сопель был уволен согласно поданному им заявлению

В среду, 18 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской ОГА. Об этом говорится на сайте главы государства. 

Как отмечается, Сопель был уволен по собственному желанию. 

"Освободить Сопеля Игоря Михайловича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе. 

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Напомним, 21 февраля Владимир Зеленский в обращении к нации выступил с критикой в отношении тех лиц, которые принимали участие в подстрекательстве к акциям против размещения в Украине эвакуированных из Китая после вспышки там коронавируса. В частности, Зеленский в критике вспомнил и Тернопольскую область.

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А на следующий день, 22 февраля, Игорь Сопель подал в отставку по собственному желанию из-за стычек, которые возникли в области на фоне приезда эвакуированных из Ухани.

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