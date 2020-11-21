Зеленский уволил главу Черниговской райгосадминистрации после задержания на взятке

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Согласно распоряжению, чиновник сам подал заявление об увольнении

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении председателя Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что черниговский чиновник подал заявление на увольнение самостоятельно. "Освободить Журмана Сергея Николаевича с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области в связи с поданным им заявлением", – говорится в распоряжении.

Напомним, недавно правоохранители задержали главу Черниговской райгосадминистрации и по совместительству депутата ОГА из-за получения 10 тыс. долларов взятки от местного жителя. Тогда чиновник требовал деньги за выдачу распоряжения.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника. Временно обязанности главы области будет исполнять Георгий Решетілов.