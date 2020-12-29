Зеленский уволил главу Черкасской облгосадминистрации

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности главы Черкасской областной государственной администрации. Соответствующий указ был подписан 29 декабря, передает пресс-служба офиса президента.

Как отмечается, Сергийчук был уволен согласно поданному им заявлению. На посту он пробыл четыре месяца.

Еще одним указом глава государства назначил временного исполняющего обязанности главы Черкасской ОГА. Им стал Виктор Гусак.

К слову, Виктор Гусак до назначения был заместителем главы Черкасской ОГА. Долгое время работал на должностях в государственных структурах финансовой сферы.

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Напомним, ранее Зеленский подписал распоряжение об увольнении главы Черниговской районной государственной администрации Сергея Журмана.

Также президент уволил главу Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.