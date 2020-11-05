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Зеленский уволил глав ОГА трех областей

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных государственных администраций. Соответствующие указы были обнародованы 5 ноября на сайте Офиса президента.

Как отмечается, глава государства указом №488/2020 уволил главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива, указом №489/2020 главу Одесской ОГА Максима Куцого и указом №490/2020 главу Сумской ОГА Романа Грищенко.

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Напомним, ранее глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что Офис президента Украины планирует кадровые изменения в руководстве областных государственных администраций. По словам политика, такое решение не связано с результатами "Слуги народа" на местных выборах. Его причина – сугубо неэффективность работы ставленников президента.

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