Зеленский уволил двух заместителей Баканова и назначил нового
Один из них руководил задержанием "бриллиантового прокурора"
Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова - Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия и сразу назначил первым заместителем Василия Малюка.
Об этом стало известно из приказа президента, опубликованного на официальном сайте.
Так, Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года, а Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года.
Кроме этого, он руководил задержанием "бриллиантового прокурора".
Также глава государства своим указом назначил нового главу управления СБУ Днепропетровской области - им стал Владимир Краснянский.
Напомним, ранее Баканов заявлял, что новый закон "О Службе безопасности Украины" позволит спецслужбе перейти на качественно новый уровень в работе.