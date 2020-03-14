Зеленский уволил двух заместителей Баканова и назначил нового

Президент Украины Владимир Зеленский president.gov.ua

Один из них руководил задержанием "бриллиантового прокурора"

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова - Карпенко Александра и Нескромного Дмитрия и сразу назначил первым заместителем Василия Малюка.

Об этом стало известно из приказа президента, опубликованного на официальном сайте.

Так, Карпенко был назначен на должность заместителя в июле прошлого года, а Нескромный занимал пост первого заместителя Баканова и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью с ноября 2019 года.

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Кроме этого, он руководил задержанием "бриллиантового прокурора".

Также глава государства своим указом назначил нового главу управления СБУ Днепропетровской области - им стал Владимир Краснянский.

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Напомним, ранее Баканов заявлял, что новый закон "О Службе безопасности Украины" позволит спецслужбе перейти на качественно новый уровень в работе.