Зеленский уверяет, что с ОП на Смолия не давили

Владимир Зеленский Украинская правда

По словам президента, у него с главой НБУ были очень неплохие отношения

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что он и Офис президента не оказывали политического давления на бывшего главу Национального банка Якова Смолия. Об этом он сказал на брифинге в городе Южный Одесской области, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается главы Национального банка Украины, то вы можете его (Якова Смолия, - ред.) лично спросить, было ли давление со стороны Офиса президента. Мне кажется, уже спрашивали журналисты, и получили ответ: он сказал, что нет. У нас с ним были действительно очень неплохие, не только на профессиональном, но и на личностном уровне отношения", - рассказал глава государства.

Кроме того, президент проинформировал, что разные представители банковского сектора уже предложили ему кандидатуру на пост главы Нацбанка, и они сейчас изучаются.

"Что касается кандидатуры на председателя Национального банка Украины, я провел три крупные дискуссионные встречи. В рамках профессионального диалога я встретился со всеми главами государственных банков Украины, чтобы получить от них и кандидатуры, и их личное впечатление от всей этой ситуации. Все они довольно спокойно воспринимают увольнение главы Национального банка, все не видят каких-либо рисков. Нам много раз говорили, что доллар будет завтра по 100. Все это какая-то фантастика", - отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществлялось систематическое политическое давление.

А уже 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины. За проголосовали 286 народных депутатов.