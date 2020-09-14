Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В стратегии учли кризисные явления в экономике и распространение COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 392/2020, который вводит в действие решение СНБО от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" и утверждает соответствующую стратегию. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, стратегия национальной безопасности и обороны Украины была разработана по поручению президента. Она определяет основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности, в частности:

приоритеты национальных интересов Украины и обеспечение национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности;

текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий;

основные направления внешнеполитической деятельности государства для обеспечения его национальных интересов и безопасности;

направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны;

ресурсы, необходимые для ее реализации.

В документе определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – высшая социальная ценность.

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Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

сдерживание – развитие оборонных и безопасностных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;

устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;

взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с Европейским Союзом и НАТО и их государствами-членами, США, прагматичное сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Также приоритетами национальных интересов определяются:

отстаивание независимости и государственного суверенитета;

восстановление территориальной целостности в пределах международно признанной государственной границы Украины;

общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала;

защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины;

европейская и евроатлантическая интеграция.

Кроме этого, в стратегии учтены последние изменения, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике, распространением болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом, что позволит государству получить 1,2 млрд евро помощи от ЕС.