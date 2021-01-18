live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Возглавлять Раду будет заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, возглавлять Раду будет заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко. Секретарем назначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики ОП Елена Дьяченко.

Отмечается, что это образование будет работать с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.

Новости по теме: Кабмин принял ряд кадровых решений: Полный список назначений

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Управлений СБУ в трех областях и назначил часть из них на новые должности.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

50% от того, что выделяют на дороги, кладут в карманы, – Журавский Доходы госбюджета за 2020 год превысили запланированные, - Минфин Половина бюджета-2021 направлена на выплату долгов: Социальная политика в Украине загнана в тупик, – Кацман Взрыв в Йемене, пять штаммов коронавируса в Украине и возможные лавины в Карпатах: Актуальное на утро 31 декабря
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Отдать последнее за квартплату. Выборы на Донбассе. Инаугурация Байдена | Ток-шоу
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу