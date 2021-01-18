Зеленский утвердил состав Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Возглавлять Раду будет заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, возглавлять Раду будет заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко. Секретарем назначена генеральный директор Директората по вопросам экономической политики ОП Елена Дьяченко.

Отмечается, что это образование будет работать с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Управлений СБУ в трех областях и назначил часть из них на новые должности.