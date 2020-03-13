Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

В частности, в состав входит и сам президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. Об этом говорится в указе президента.

В частности, в состав входит и сам Зеленский.

В состав совета вошли: председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Игорь Уманский, председатель Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, в состав вошли:

президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR (Азербайджанская Республика) Ровнаг Абдуллаев,

председатель правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A. S. (Турецкая Республика) Ахмет Акча,

генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Алан Джоуп,

председатель правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Лакшми Нивас Миттал,

председатель совета директоров Marubeni Corporation (Япония) Фумія Кокубу,

председатель правления компании Metro AG (Федеративная Республика Германия) Олаф Кох,

генеральный директор компании Engie SA (Французская Республика) Изабель Кочер,

председатель правления компании Louis Dreyfus Holding Бы.V. (Королевство Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус,

старший вице-президент, президент и главный исполнительный директор компании General Electric (Соединенные Штаты Америки) Жером Пекресс,

председатель правления и генеральный директор группы компаний DP World (Объединенные Арабские Эмираты) Султан Ахмед Бин Сулайем,

президент и генеральный директор компании POSCO Intemational Corp (Республика Корея) Ким Янг-Саш.

Напомним, ранее Зеленский назначил экс-министра соцполитики заместителем Ермака.