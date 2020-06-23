Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ
Возглавит совет сам президент
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, которую возглавляет сам глава государства. Об этом свидетельствует указ №245 23 июня.
Как отмечается, Владимир Зеленский определил перечень членов Нацсовета реформ, которые принимают участие в ее работе по всем вопросам. В него вошли:
- премьер-министр Денис Шмыгаль;
- вице-премьер-министр Михаил Федоров;
- вице-премьер-министр Ольга Стефанишина;
- вице-премьер-министр Алексей Резников;
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Кроме того, в работе Нацсовета по согласию могут принимать участие:
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;
- заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский;
- представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;
- представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;
- представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов;
- представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.
Также гарант определил членов совета, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:
- председатели комитетов парламента (по согласию):
- министр внутренних дел Арсен Аваков и другие министры правительства;
- заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив;
- глава Национального банка Яков Смолий (по согласию).
Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Міхеіла Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
В ответ на это Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Однако, глава МИД Грузии Давид Залкаліані подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речь не идет.