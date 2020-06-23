Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Возглавит совет сам президент

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, которую возглавляет сам глава государства. Об этом свидетельствует указ №245 23 июня.

Как отмечается, Владимир Зеленский определил перечень членов Нацсовета реформ, которые принимают участие в ее работе по всем вопросам. В него вошли:

премьер-министр Денис Шмыгаль;

вице-премьер-министр Михаил Федоров;

вице-премьер-министр Ольга Стефанишина;

вице-премьер-министр Алексей Резников;

руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Кроме того, в работе Нацсовета по согласию могут принимать участие:

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;

глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили;

заместитель главы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский;

представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер;

представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко;

представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов;

представитель общественного союза "СЕО Клуб" Лана Синичкина.

Также гарант определил членов совета, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов:

председатели комитетов парламента (по согласию):

министр внутренних дел Арсен Аваков и другие министры правительства;

заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив;

глава Национального банка Яков Смолий (по согласию).

Напомним, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Міхеіла Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В ответ на это Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Однако, глава МИД Грузии Давид Залкаліані подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речь не идет.