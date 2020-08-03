Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям условий адаптивного карантина

Владимир Зеленский Офис президента

В частности нужны разъяснения, для чего нужен адаптивный карантин

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства относительно условий адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа. Об этом президент заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирус, передает пресс-служба Президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости на COVID-19 вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, на Ивано-Франковщине, Львовщине, Ровенщине и Буковине – более 40%.

"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит распределение на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тернопольская и Луцкая городские советы на своих заседаниях отказались вводить жесткий карантин несмотря на отнесение обоих городов до "красной зоны" - за показатели заболевания коронавирус.