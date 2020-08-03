live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям условий адаптивного карантина

Владимир Зеленский Офис президента

В частности нужны разъяснения, для чего нужен адаптивный карантин

Президент Украины Владимир Зеленский требует четкой коммуникации правительства относительно условий адаптивного карантина, которые начинают действовать с 3 августа. Об этом президент заявил во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирус, передает пресс-служба Президента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, показатель заболеваемости на COVID-19 вырос до 82,8 на 100 тысяч населения, заполненность коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в Киеве, на Ивано-Франковщине, Львовщине, Ровенщине и Буковине – более 40%.  

"Владимир Зеленский требует от правительства четкого объяснения людям, как происходит распределение на четыре зоны и зачем нужен адаптивный карантин", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Местные власти могут только усиливать карантин, - Минздрав

Ранее сообщалось, что Тернопольская и Луцкая городские советы на своих заседаниях отказались вводить жесткий карантин несмотря на отнесение обоих городов до "красной зоны" - за показатели заболевания коронавирус.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В МИД назвали внезапную проверку войск РФ "угрозой силой" Пересмотр "Минска" отбросит урегулирование конфликта на Донбассе, - Песков Крепкого здоровья и стойкости: Зеленский поздравил Меркель с днем рождения ЕС продлил запрет на въезд для украинцев еще на две недели
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20