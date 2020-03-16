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Зеленский созвал срочное заседание относительно карантинных мероприятий

president.gov.ua

Сейчас проходит заседание с участием Кабинета министров

В Офисе президента Владимира Зеленского сейчас проходит заседание с представителями Кабинета министров относительно мероприятий по противодействию пандемии коронавируса в Украине. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, заседание касается распространения коронавируса.

"Сегодня в Офисе президента весь Кабинет министров", - сообщил источник.

Напомним, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время Рада проведет внеочередное заседание.

Со временем, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что на внеочередном заседании Рады будет предложено усилить карантинные мероприятия.

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