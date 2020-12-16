Зеленский создаст совет для диалога с микробизнесом: Возглавит его Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак Фото из открытых источников

Первое заседание Координационного совета планируют провести 18 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский создаст координационный совет для диалога с представителями украинского микробизнеса. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, в новый орган войдут бизнесмены из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей микро- и малого бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса Президента.

Координационный совет возглавит руководитель ОП Андрей Ермак, который лично будет контролировать диалог с представителями предпринимателей. В результате чиновники планируют наработать законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в частности детали использования РРО (регистратора расчетных операций).

"Максимальное внимание чиновников Президент Украины обращает на помощь малому бизнесу на период карантинных мероприятий. В частности, речь идет о моратории на налоговые проверки и продолжение реформы налоговых органов", – добавил Ермак.

В то же время председателям областных госадминистраций поручили сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Новости по теме: Помощь и льготы киевскому бизнесу на время локдауна: Что пообещал Кличко

Первое заседание координационного совета в формате видеоконференции запланировано на 18 декабря.

Напомним, в конце ноября Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который предусматривает поддержку бизнеса на период карантина.