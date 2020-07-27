Зеленский создал новую военно-гражданскую администрацию

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Постановление вступает в силу со дня опубликования

Президент Владимир Зеленский постановил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области. Об этом говорится в соответствующем указе президента от 27 июля

"Образовать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Командующий объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "О военно - гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в документе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский встретился с представителями Совета резервистов ВСУ и предложил им присоединиться к обсуждению законов, которые их касаются.

В частности они обсудили законы "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и ведение воинского учета" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период".