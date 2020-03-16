Зеленский создал координационный совет по противодействию COVID-19

Владимир Зеленский из открытых источников

Основная задача совета - мониторинг ситуации и наработки предложений относительно осуществления эффективных мер по противодействию распространению вируса

Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19. Об этом говорится в в указе президента №88/2020.

Согласно указу, распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия. С целью усиления защиты населения, безотлагательного осуществления мер по противодействию распространению COVID-19 в Украине, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский постановил:

Образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и наработки предложений относительно осуществления эффективных мероприятий, направленных на противодействие распространению COVID-19 в Украине.

Установить, что Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 имеет право получать в установленном порядке от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций информацию, документы и материалы; приглашать на заседания и заслушивать информацию представителей министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций по вопросам, относящимся к его компетенции.

В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 вошли: президент Владимир Зеленский, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр здравоохранения Илья Емец, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, министр обороны Андрей Таран, начальник Генерального штаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский созвал срочное заседание при участии Кабмина относительно карантинных мероприятий.

Ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время Рада проведет внеочередное заседание.

Впоследствии народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал, что на нем будет предложено усилить карантинные меры.