Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в Харьковской и Луганской области

Владимир Зеленский Офис президента

Предварительная причина пожара - возгорание помойки

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Требую быстрых реакций на подобные события. В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь. Не потом, а уже сейчас", – сказал Зеленский.

Согласно последней информации, площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров – верховой пожар. В одном из сел сгорело 8 домов из 150.

Президенту доложили, что для тушения и локализации огня привлечено необходимое количество техники и личного состава. В Луганской области привлекли подразделения Вооруженных сил.

Предварительная причина пожара - возгорание помойки, из которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога.

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Напомним, в Двуречанском районе Харьковской области вспыхнул масштабный пожар хвойного леса, перекинувшегося на жилой сектор. Согласно сообщению, огонь охватил хвойный лес Двуречанского лесничества Купянского лесхоза на окраине с. Горобовка.