Зеленский снова попросил Меркель помочь в поставке вакцины
Также он пригласил немецкого лидера в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавирус в Украину. Об этом сообщает Офис президента.
В рамках разговора Зеленский призвал Германию способствовать скорейшее поставки вакцины от COVID в Украину. Он подчеркнул необходимость поскорее привить группы риска.
"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - отметил Зеленский.
Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, говорили об урегулировании на Донбассе.