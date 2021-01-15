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Зеленский снова попросил Меркель помочь в поставке вакцины

Владимир Зеленский Фокус

Также он пригласил немецкого лидера в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал помочь в поставке вакцины от коронавирус в Украину. Об этом сообщает Офис президента.

В рамках разговора Зеленский призвал Германию способствовать скорейшее поставки вакцины от COVID в Украину. Он подчеркнул необходимость поскорее привить группы риска.

"Главной задачей сейчас является защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", - отметил Зеленский.

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Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, говорили об урегулировании на Донбассе.

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