Зеленский снова обратился к гражданам из-за коронавируса

Владимир Зеленский Офис Президента

Президент отметил, что все госслужбы работают практически круглосуточно

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к гражданам в связи распространением коронавируса COVID-19 во время которого сообщил о прибытии медицинского груза из Китая. Обращение транслировал телеканал ZIK.

Глава государства сообщил, что сегодня ночью, 23 марта, в Борисполь прилетел украинский военный борт, который доставил из Китая тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с COVID-19.

"Продолжается активная и беспрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран к нам прибыли дополнительные тест-системы, респираторы, маски, быстрые тесты, аппараты ИВЛ", - заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, все госслужбы в последнее время работают практически круглосуточно и руководствуются девизом: "Выспимся после коронавируса".

Зеленский заверил, что полученный груз будет распределен по всем регионам Украины: в больницы, лаборатории, полиции, пограничникам и военным.

"Это был первый, но не последний подобный рейс", - добавил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил медиков, пограничников, полицейских, работников "Укрпочты", социально ответственный бизнес и волонтеров, которые возглавили борьбу с коронавирусом в стране.

Президент выразил благодарность военным, которые защищают границы на востоке Украины.

"Сегодня все информационное пространство заполнено темой коронавируса. Но защита Украины остается нашим приоритетом", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что военный самолет Ил-76, который сегодня ночью вернулся из Китая, доставил в Украину два вида тестов: для проведения полимеразной цепной реакции и для экспресс-диагностики.