Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию коронавирусу

Владимир Зеленский REUTERS

Президент добавил в состав Министра социальной политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 добавив Министра социальной политики Марину Лазебную. Об этом говорится в в указе №91/2020 на сайте ОПУ.

"На частичную смену статьи из указа президента Украины от 16 марта 2020 года № 88 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Лазебную Марину Владимировну - Министра социальной политики Украины", - говорится в тексте постановления.

Напомним, ранее Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавирус COVID-19 в связи с распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2, которая создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности, вызывает тяжелые социально-экономические и демографические последствия.