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Зеленский сменил руководство СБУ в трех областях

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Перестановки произошли во Львовской, Кировоградской и Николаевской областях

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальников Управлений СБУ в трех областях и назначил часть из них на новые должности. Соответствующие указы размещены на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Игоря Осипчука, вместо этого назначив его начальником СБУ во Львовской области.

Другим указом с должности начальника Управления СБУ во Львовской области был уволен Юрий Гончаров, который находился на этой должности в течение девяти месяцев.

Кроме того, президент подписал указы о назначении Александра Наконечного начальником СБУ в Кировоградской области и Дмитрия Неведрова на соответствующую должность в Николаевской области.

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Напомним, недавно Кабинет министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, на заседании чиновники проголосовали за назначение заместителя министра молодежи и спорта Украины, председателя Государственной регуляторной службы Украины и заместителя председателя Закарпатской ОГА.

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