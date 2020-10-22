Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Руководители СБУ сменятся в АР Крым, в Волынской и Сумской областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о смене руководителей Службы безопасности Украины в АР Крым, Волынской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что президент уволил с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Евгения Нетужилова. Вместо него на эту должность Зеленский назначил Олега Кулинича.

Также глава государства подписал указ об увольнении Павла Данюкова с должности начальника Управления СБУ в Волынской области. Эту должность в соответствии с другим указом президента теперь будет занимать Николай Лысенко.

Кроме того, глава СБУ был изменен и в Сумской области. Так, Зеленский уволил руководителя Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Олега Салюка и назначил на указанную должность Руслана Григоренко.

Напомним, недавно в Киеве Служба безопасности Украины совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения. Тогда служащие пытались нейтрализовать условных "террористов", которые по легенде учений захватили заложника.