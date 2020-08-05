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Зеленский сменил начальника Главного управления разведки

Новым главой ведомства стал офицер Кирилл Буданов

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что ведомство возглавит Кирилл Буданов. Он заменит прежнего главу Василия Бурбу, которого Зеленский уволил сегодня, 5 августа.

В Офисе президента отметили, что кадровые перестановки в разведке вызваны переформатированием работы. "Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны связана с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности", – отметили в пресс-службе.

Справка:

Кирилл Буданов является офицером Главного управления разведки Министерства обороны. В апреле 2019 года на него было совершено покушение. Тогда под сиденьем автомобиля Буданова установили мину, но злоумышленник случайно взорвал ее, из-за чего получил серьезную травму руки.

Ранее Буданова обвиняли в России якобы в причастности к спецоперации на территории оккупированного Крыма в 2016 году.

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Напомним, сегодня, 5 августа, Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Офисе президента. Он назначил заместителем Андрея Ермака адвоката Олега Татарова, который будет заниматься правоохранительным направлением.

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