Зеленский сменил командование Сил специальных операций

Встреча Владимира Зеленского с новым командующим ССО Григорием Галаганом Офис президента

Президент уволил с этой должности Игоря Лунева

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новым командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которым стал генерал-майор Григорий Галаган. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, указ о назначении Галагана №358/2020 глава государства подписал 25 августа. Другим указом – №357/2020 - Владимир Зеленский уволил с этой должности Игоря Лунева.

По словам гаранта, в условиях действия перемирия, которое сейчас продолжается, изменились задачи операции Объединенных сил.

"Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, значит и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами.

Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, - адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника", – подчеркнул Зеленский.

Среди мер, которые также должен принять новый командующий ССО, президент назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

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Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапу.