Зеленский сменил главу Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

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На эту должность назначена Эмине Джапарова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Сергея Кислицу, назначив на эту должность первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарову. Соответствующий указ под номером №272/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Джапарову Эмине Айяровну - первого заместителя министра иностранных дел Украины - главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, освободив от исполнения этих обязанностей Сергея Кислицу", - говорится в тексте указа.

Отметим, что Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО создана в марте 1996 года по указу второго президента Леонида Кучмы.

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