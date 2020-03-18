Зеленский сменил глав двух РГА в Харьковской и Ровенской области

Владимир Зеленский Офис президента

Соответствующие распоряжения №174/2020-рп - №176/2020-рп опубликованы на сайте президента

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Нововодолажской районной государственной администрации в Харьковской области и Заречненськой РГА Ровенской области.

Соответствующие распоряжения №174/2020-рп - №176/2020-рп опубликованы на сайте главы государства.

Согласно распоряжению №174/2020-рп уволен Романа Мерзликина с должности председателя Нововодолажской РГА Харьковской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

В то же Время другим распоряжением №176/2020-рп Президент назначил председателем этой райгосадминистрации Андрея Андреева.

Напомним, Зеленский назначил новым главой Сумской ОГА военного прокурора.