Зеленский сделал тест на коронавирус, - Тимошенко

Президент Владимир Зеленский во время внеочередной сессии парламента, где депутаты приняли закон об открытии рынка земли EPA-EFE

Заместитель руководителя ОП добавил, что если бы тестирование подтвердило заражение кого-либо в окружении президента, то были бы другие меры безопасности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".

Он отметил, что всем, кто контактировал с депутатом Сергеем Шаховым, который был заражен COVID-19, делали тестирование, в том числе президенту и премьер-министру Денису Шмыгалю.

"И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, каким был депутат Шахов", - рассказал Тимошенко.

Заместитель руководителя ОП добавил, что если бы тестирование подтвердило заражение у кого-либо в окружении президента, то были бы другие меры безопасности.

Напомним, в Украине зарегистрировано 1668 случаев коронавируса, из которых свыше полусотни летальные.