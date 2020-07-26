Зеленский "самоустранился от выполнения президентских обязанностей", – Кузьмин

Народный депутат Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин убежден, что президент Украины Владимир Зеленский "самоустранился от выполнения президентских обязанностей", а стране нужны досрочные выборы главы государства, парламента и местных советов. Об этом политик сообщил 26 июля на странице в Facebook.

Так, Кузьмин отметил, что украинский политик, бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания признался в участии в вооруженном государственном перевороте в Киеве. Кроме этого, он рассказал о том, что лично вывел в офшоры для пятого президента Украины Петра Порошенко почти 5 миллиардов долларов, украденных им в Украине.

"Но и это ещё не все: он (Жвания - ред.) утверждает, что банда Порошенко участвовала в массовых убийствах и выразил готовность содействовать следствию в разоблачении всего этого криминального отребья. А ещё он попросил защитить его от порошенковских киллеров взамен на изобличающие показания по делу о незаконном захвате власти в Киеве, о взяточничестве Европейских чиновников, о миллиардных хищениях и прочих тяжких преступлениях порошенковского режима", – напомнил Ренат Кузьмин.

Однако, по словам политика, Владимир Зеленский не отреагировал на заявление бывшего депутата и не принял соответствующих мер.

"Как отреагировал (президент Украины - ред.), он же гарант конституции? А отреагировал он так же точно, как и на заявление адвоката президента США Трампа Джулиани о том, что американские преступники в сговоре с Порошенко и его ближайшим окружением с целью личного обогащения в 2014 году совершили государственный переворот в Киеве, развязали войну на Донбассе, после чего украли и вывели в офшоры около 100 миллиардов долларов. Помните как президент Украины отреагировал на это? Да никак не отреагировал. Никак. До сих пор делает вид что ничего этого не было", – подчеркнул оппозиционный политик.

Также Кузьмин напомнил о свидетельствах депутата Андрея Деркача, который обнародовал аудиозаписи с голосами похожими на Петра Порошенка и бывшего вице-премьера США Джо Байдена.

"Он (Зеленский - ред.) проигнорировал и "пленки" Деркача о государственной измене Порошенко и об ограблении им украинского народа. Президент безмолвствует. Он не замечает убийство Бузины. Он не видит разгула нациствующих псевдопатриотов. Для него нет кровавых нападений на политических оппонентов власти. Для него войны на Донбассе. Нет высоких тарифов. Нет человеконенавистнической медреформы Супрун. Он в упор не видит американских биолабораторий на территории Украины. И ещё много чего для него нет", – написал Ренат Кузьмин.

По словам политика, действующий глава государства "самоустранился от выполнения президентских обязанностей" или "не у состоянии управлять государством".

"Власть подлежит полной перезагрузке: перевыборы президента, парламента и местных советов. Иначе — полная потеря управляемости и разрушение государства", – подытожил народный депутат.

Напомним, недавно бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины.

По словам Кузьмина, это заявление не политическое и его следует изучать и проверять следственным путем.