Зеленский: Реформа Генпрокуратуры фактически закончена, на очереди — СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

В прокуратуре провели ряд реформ, а работники органа прошли конкурсы

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что за время его пребывания у власти была "запущена и фактически закончена реформа Генеральной прокуратуры". Об этом глава государства сообщил в интервью The New York Times, опубликованном на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, в прокуратуре провели ряд реформ, а ее работники прошли соответствующие конкурсы.

"Мы запустили и фактически уже закончили реформу Генеральной прокуратуры. Там не только закон – переформатировали многие, прокуроры прошли конкурсы", - пояснил он.

Также политик анонсировал запуск реформы Службы безопасности Украины в ближайшее время.

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"Подошли к очень важному стратегическому этапу – нашли баланс среди правоохранительных органов, и будет запущена реформа Службы безопасности Украины, которая не будет заниматься экономикой", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно президент прокомментировал состояние судебной системы в Украине и анонсировал воплощение еще одной "глобальной" реформы в 2021 году.