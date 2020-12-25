Зеленский рассказал о встрече с главой КСУ до резонансных решений

Президент на встрече с Александром Тупицким просил не поднимать земельный, банковский и языковой вопрос

"Я не приглашал ни одного судью к себе на встречу, но все хотели со мной пообщаться. Председатель КС тоже очень хотел со мной познакомиться. До всех событий он пришел ко мне и сказал, что есть некоторые неконституционные вещи. Я с ним согласился. Он говорил, что они - государственники, защищают Конституцию. "Есть какое-то видение в целом, где есть угрозы?"- спрашивал Тупицкий у меня. Потому что после принятия закона о земельной реформе я публично говорил, что не дай бог, чтобы КСУ отменил эту реформу", - отметил Зеленский.

Гарант заметил, что тогда сказал Тупицкому, что влиять на КС не может. "Но, если вы (Тупицкий, - ред.) меня спрашиваете о государственной позиции, я говорю: земельное, банковское, языковой вопрос прошу не поднимать для того, чтобы не раскалывать общество, – сказал я на той встрече. Мы пожали друг другу руки", - вспомнил президент свой разговор с главой КСУ.

Он отметил, что эта встреча состоялась до принятия КСУ резонансных решений по НАБУ и е-декларирования.

Зеленский напомнил, что после того КСУ поставил под сомнение, может ли президент назначать директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а потом заблокировал часть полномочий в НАЗК.

"После НАЗК мы знали, что будет дальше – земля, язык, банки. То есть все это – большая операция. Специальная она или нет, меня как президента не интересует", - пояснил глава страны и добавил, что Тупицкий превысил свои полномочия.

"Тупицкий не может быть главой КС. Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю. Конфликт с государством, конфликт с обществом, конфликт с ВР, конфликт с президентом. Мне кажется, этого достаточно, чтобы человек ушел. Это нормальный человеческий шаг", - убежден Владимир Зеленский.

Он добавил, что КСУ пока не является независимым, хотя согласно законодательству, он должен быть таким.

Напомним, вчера, 24 декабря, в СМИ появилась информация, что председателя Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Однако не уточнялось, по какому конкретно делу вызывают судью.

Впоследствии стало известно, что Тупицкий все же получил повестку о вызове в офис генерального прокурора и подготовил ряд ходатайств в ведомство. Глава КСУ должен появиться в ОГП в понедельник, 28 декабря.