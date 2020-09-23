Зеленский рассказал о своем общении с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин на встрече в Париже Из открытых источников

Коммуникация между президентами предметная, однако Зеленский хочет больше эффективности от диалога

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общение с его российским коллегой Владимиром Путиным ограниченное, однако предметное. Об этом говорится в интервью Зеленского словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, обнародованном на сайте Офиса президента.

Так, глава государства отметил, что сейчас общение с Путиным у него проходит в нескольких форматах: Нормандский четырехсторонний формат и двусторонний формат.

"Когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы", - отметил Зеленский.

Он также привел пример, как в декабре 2019 года Украина договорилась с Россией о транзите их газа через свою территорию. По словам украинского президента, это гарантирует энергетическую стабильность для всей украинской части континента.

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Кроме этого, Зеленский добавил, что разговаривал с Путиным 26 июля - за день до установления режима прекращения огня на востоке. В результате Украина получила самый длинный режим "тишины".

"Коммуникация с Президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", - добавил украинский глава.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщал о начале диалога между ним и президентом РФ Владимиром Путиным. По словам украинского гаранта, об этом свидетельствуют договоренность о "режиме тишины" на Донбассе и обмен удерживаемыми лицами.