Зеленский рассказал о планах построить Голливуд в Украине

Владимир Зеленский Офис президента

Также президент надеется на появление украинского Диснейленда

Президент Владимир Зеленский заявил о желании тесно сотрудничать с американскими партнерами в сфере культуры. Об этом он сообщил в интервью The New York Times, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, он надеется на сотрудничество с представителями бизнеса США и готов самостоятельно общаться с инвесторами. "Я хотел бы, чтобы мы почувствовали инвесторов, и мы готовы помогать. Я лично готов помогать, с меня, как говорят у нас, корона не упадет. Я готов говорить с любыми инвесторами. Всеми: в энергетику, в финансовый сектор, в направление сельского хозяйства. Плюс, в IT очень хотелось бы каких-то вещей, которые уже есть в Соединенных Штатах Америки, чтобы они появились в Украине как символы", – сказал президент.

При этом глава государства надеется на сотрудничество и имеет планы построить украинский Голливуд и собственный Диснейленд.

"Я хотел бы построить Голливуд в Украине, я считаю, что это круто. Украина, поверьте мне, богата, чтобы здесь была такая площадка. Мы для этого проголосовали закон о рибейты. Я думаю, здесь место для инвестиций, рекламные и прочие съемки – тоже хорошее направление. Я хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд. Очень хотел бы. Я действительно считаю, что наши дети заслуживают этого, а вот позволить себе лететь в Соединенные Штаты Америки или в Париж могут далеко не все. Мне кажется, что планов много", – высказался Зеленский.

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Напомним, в ноябре Верховная Рада одобрила во втором чтении изменения в Налоговый кодекс, которым вводятся льготы в налогообложении для сферы культуры, туризма и креативных индустрий. Среди прочего, закон освобождает от налога на прибыль предприятий для юридических лиц и налога на доходы физических лиц для граждан доходы в виде целевых культурных грантов.