Зеленский рассказал, когда ждать обмен удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, конкретной даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами зависит от доступа миссии Красного Креста к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Черновцах, передает РБК-Украина.

По словам президента, конкретной даты очередного обмена пленными между Украиной и Россией нет. Ведь, с начала представители Красного Креста должны верифицировать списки на обмен, которые подают стороны процесса.

"На последней встрече советников "нормандской четверки" в Берлине, где был Андрей Ермак... он договорился, что Красный Крест будет привлечен, его пустят на оккупированную территорию. Как только это произойдет, будет обмен... Даты нет пока, мы все этого ждем", - сказал Зеленский.

На данный момент так называемая "власть республик" не пускает представителей миссии к удерживаемым лицам.

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Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Российская Федерация и представители так называемых "Л/ДНР" блокируют процесс обмена пленными из-за того, что Украина не изменила постановление Верховной Рады о местных выборах.