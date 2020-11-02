Зеленский рассказал, что будет делать в случае отказа судей КСУ уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Сейчас у президента нет сценария на этот случай. Он добавил, что этим будут заниматься соответствующие органы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время у него нет сценария на тот случай, если судьи Конституционного суда откажутся идти в отставку. При этом он отметил, что этим будут заниматься соответствующие органы. Об этом глава государства заявил в эфире программы "Свобода слова".

"У меня сейчас нет такого сценария. Во-первых, они граждане Украины, а потом уже судьи, и они не могут идти вопреки решению парламента и доверия общества. Я не знаю правда ли это, но два процента полностью доверяют КСУ. Поэтому я считаю, что это будет не наше дело", - подчеркнул президент.

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Напомним, на прошлой неделе, 28 октября, Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.