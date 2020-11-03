Зеленский рассказал, чего ожидает от обновленного состава комиссии по вопросам правовой реформы

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

По словам президента, он поддерживает перезагрузку Окружного административного суда

Ожидаю от обновленного состава комиссии по вопросам правовой реформы наработки для перезагрузки судебной ветви власти в течение нескольких месяцев. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в спецвыпуске программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"В целом по работе судей и добропорядочности судебной ветви власти – уже сформирована сегодня комиссия при Офисе президента Украины. Мы ждем от них наработки: реальные, серьезные, фундаментальные, чтобы мы действительно довели эту реформу (до конца - ред.). Не через десять лет, а при моей каденции. Или даже за ближайшие месяцы. Чтобы мы действительно доказали обществу, что мы хотим перезагрузить судебную ветвь власти", – сказал Зеленский.

По словам президента, он поддерживает перезагрузку Окружного административного суда г. Киева. Однако, только после запуска Высшей квалификационной комиссии судей Украины, ведь она должна выбирать судей.

"Сегодня у нас с вами, несмотря на этот политический угол, есть реальный шанс полностью перезагрузить и реально начать реформирование судебной ветви власти. У нас же много нормальных судей, но и реально много опасных судей, которые постоянно выходят с опасными кейсами, выводами, решениями, через что у нас много проблем и нет доверия к судебной ветви власти. Поэтому сегодня есть шанс перезагрузить, начиная с Конституционного Суда", – добавил Зеленский.

Новости по теме: Зеленский рассказал, что будет делать в случае отказа судей КСУ уходить в отставку

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельная отставка судей Конституционного Суда Украины является наиболее либеральным путем.