Зеленский распорядился выполнить резолюции ООН по оружию массового уничтожения

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

В указе к исполнению указаны семь резолюций ООН с 2004 по 2016 годы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Они предусматривают Нераспространение оружия массового уничтожения. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В указе к исполнению указаны семь резолюций ООН с 2004 по 2016 годы, которые касаются нераспространения оружия массового уничтожения и невозможности его использования в террористических целях.

Зеленский определяет статус Министерства иностранных дел как координатора выполнения резолюций. Также он поручил Кабинету министров возложить на министерства и другие органы исполнительной власти выполнение резолюций.

Напомним, комиссия Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение каннабиса для медицинских целей из списка наиболее опасных наркотиков в мире.