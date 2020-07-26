Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: О чем говорили

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Зеленский поднял вопрос освобождения Руслана Сулейманова, чьего сына нашли мертвым в аннексированном Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Офис президента.

"Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности относительно полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

Кроме этого, президенты обсудили детали взаимодействия в части разминирования, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ, а также обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к узникам человек.

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Как отмечается, Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Также украинский президент отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации.

"Стороны также обсудили Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который находится на рассмотрении в политической подгруппе ТКГ, и Закон о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины", - добавили в офисе.

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Напомним, в пятницу вечером, 24 июля, в аннексированном Крыму начали поиски трехлетнего Мусы Сулейманова. Мальчик играл в песочнице возле своего дома, после чего скрылся. Участие в поисковых работах приняли спецслужбы, волонтерские организации, а также добровольцы, которые изъявили желание помочь.

В первый день к операции подключились примерно 700 человек, на следующий день количество активистов и волонтеров выросло до 3 тысяч человек. Поиски продолжались круглосуточно, кроме того, водолазы осмотрели местное озеро.

В воскресенье, 26 июля, на территории аннексированного Крыма нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова.