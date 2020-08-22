Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: О чем говорили

Президент Турции поздравил украинцев с Днем Независимости

Президент Украины Владимир Зленський и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что глава Турции поздравил Зеленского и всех украинцев с наступающим Днем Независимости. Кроме того, Эрдоган заявил, что он рад активизации двусторонних контактов между странами, которая происходит несмотря на пандемию коронавируса.

Также президент Турции поздравил Зеленского с установлением "режима тишины" на Донбассе. "Благодарен, что вы это вспомнили. Действительно, сегодня уже 27 дней, с тех пор как продолжается режим тишины. За это время у нас не было никаких боевых потерь, ни один военный не был ранен из–за боевых действий", - сказал президент Украины.

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В то же время, Зеленский поздравил Эрдогана с недавним открытием залежей природного газа на турецком побережье Черного моря.

Президенты обсудили ситуацию с распространением коронавируса. И Зеленский, и Эрдоган считают, что пандемия не должна повлиять на развитие отношений между Украиной и Турцией. В частности, речь идет о выполнении предыдущих договоренностей по реализации совместных проектов по строительству автомобильных дорог в Украине, а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым. Кроме того, Эрдоган пригласил Зеленского посетить Турцию.

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Напомним, вчера, 21 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил открытие в Черном море крупнейшего в стране месторождения природного газа, объем которого составляет 320 млрд кубометров.