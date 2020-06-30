Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ с участием Кабмина: О чем говорили

Заседание Нацсовета реформ Фото: Офис президента

Президент подчеркнул на необходимости судебной реформы

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета Министров и Верховной Рады. Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

Как отмечается, открывая заседание, президент отметил, что говорить об эффективности любой реформы можно только в том случае, если она является результативной.

“Любая реформа – это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы – это возможность", – отметил президент.

Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстроты действий.

“Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот что реформы для меня”, – сказал Зеленский.

Глава государства отметил необходимость судебной реформы, ведь в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформирование налоговой системы, ускорения приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта “Большая стройка”.

“Реформы – это еще и ответственность. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине”, – добавил президент.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональний состав Национального совета реформ, которую возглавляет сам глава государства.