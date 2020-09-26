Зеленский провел на Донбассе совещание по ТКГ: Известно детали

На заседании обсудили возможность увеличения количества встреч представителей ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что на заседании обсудили выполнение мирных договоренностей, достигнутых на саммите "нормандской четверки" в Париже в прошлом году, а также проблемы, которые мешают их исполнению.

В частности, Зеленский назвал соблюдение "тишины" первым шагом к установлению мира. "Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего – за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", – сказал президент.

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Важно, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о необходимости увеличения количества встреч ТКГ по Донбассу. "Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы несмотря на приближение зимы начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – высказался чиновник.

Кроме того, во время совещания обсуждалось продвижение по зеркальному разведению сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса. В тоже время присутствующие подняли вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.

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Напомним, сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. В Офисе президента заявили, что запланировано провести совещание по ТКГ и посетить украинских военных на линии разграничения.