Зеленский просит ВРУ отменить ограничения на зарплаты чиновников

Народные депутаты IX созыва в сессионном зале заседаний парламента Фото из открытых источников

Ограничение было введено весной для борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания Верховной Рады на 13 июля, во время которого будет рассмотрена отмена ограничения на зарплаты чиновников. О рассмотрении проекта закона №3708 говорится в распоряжении на сайте парламента.

Так, на повестке дня внеочередного заседания народным депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы указанное ограничение действовало не более трех месяцев со дня введения этой нормы.

Кроме этого, 13 апреля во время принятия государственного бюджета в Украине было введено верхнюю планку для зарплат чиновников. Отмечается, что в случае принятия парламентом 13 июля срок действия этого ограничения должен завершиться.

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Напомним, в конце марта Кабинет министров Украины предложил вдвое уменьшить размер заработной платы для чиновников, которые получают свыше 10 "минималок". Это нужно было для борьбы с COVID-19.

После чего, 13 апреля, нардепы приняли изменения в госбюджет, которыми на период карантина определили предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат.

Впоследствии правительство приняло решение относительно ограничения размера заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных компаний.