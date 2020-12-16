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Зеленский просит Верховную Раду допустить иностранные войска на учения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский

 Фото: Офис президента

На эти учения планируется потратить более 38,5 миллионов гривен, которые возьмут из годового бюджета Минобороны

Президент Владимир Зеленский просит Верховную Раду одобрить его законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в следующем 2021 году для участия в многонациональных учениях. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Как отмечается, глава государства 16 декабря зарегистрировал в Раде законопроект "Об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях".

Проект закона разработало Министерство обороны и согласовано с Министерством иностранных дел, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством внутренних дел, Министерством инфраструктуры, Министерством юстиции и СБУ.

На эти учения планируется потратить более 38,5 миллионов гривен, которые возьмут из годового бюджета Минобороны.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства Рады и комитета.

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Ранее сообщалось, что в 2021 году, в рамках углубления сотрудничества с НАТО, Украина и Германия проведут более 50 оборонительных мероприятий.

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