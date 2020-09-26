Зеленский проинспектировал КПВВ "Майорское" на Донбассе

Президент осмотрел рабочие места на пункте пропуска и ознакомился с порядком работы КПВВ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский осмотрел обустройство КПВВ и порядок осуществления контрольных процедур на нем. В частности, президент проинспектировал рабочие места работников пункта и ознакомился с порядком пропуска транспортных средств на КПВВ.

По словам главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, основные угрозы, которые существуют на пункте пропуска, – это попытки перевозки валюты, лекарственных и наркотических средств, а также оружия и взрывчатых веществ. "Пиковая нагрузка зафиксирована с начала марта до введения карантина. Было до 14 тысяч 600 граждан в день", – сказал Дейнеко.

Известно, что с 22 марта 2020 года, после введения карантина, КПВВ "Майорское" временно не работает. На вопрос Зеленского о возможных обращения от граждан с просьбой возобновить работу КПВВ, глава ГПСУ заявил, что таких обращений не поступало, но по необходимости "Майорское" готово к возобновлению работы.

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Напомним, сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. В Офисе президента заявили, что запланировано провести совещание по ТКГ и посетить украинских военных на линии разграничения.