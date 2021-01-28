Зеленский продлил безвиз для граждан Британии

Безвизовый режим будет действовать до 30 января 2022 года

"На частичную смену статьи 1 Указа президента Украины от 29 января 2020 года № 28 "О временном введении безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии" продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Киев и Лондон начали диалог по упрощению визового режима между странами. Однако предусматривается, что этот процесс будет длительным. О вероятном безвизе с Соединенным Королевством и промежуточных результатах переговоров читайте в статье "Надежда на безвиз: Упростят ли украинцам визовый режим с Великобританией".