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Зеленский призвал Шмыгаля срочно проверить состояние взрывоопасных веществ в Украине

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства попросил премьера выяснить, существует ли в стране угроза жизни и здоровью людей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля срочно проверить обращение в Украине с опасными материалами и принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Как отмечается, такое требование главе правительства Зеленский направил, учитывая трагедию, которая произошла 4 августа в столице Ливана - Бейруте. В частности, 4 июля там взорвалось почти три тысячи тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли более сотни человек. 

"Прошу Вас срочно обеспечить проведение оценки состояния обращения с опасными и огнеопасными веществами, взрывчатыми материалами, изделиями, отходами, удобрениями, которые вследствие присущих им свойств при наличии определенных факторов и обстоятельств могут создать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей природной среде, и по результатам проведенной работы принять соответствующие меры реагирования", – говорится в письме президента. 

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Кроме этого, Зеленский отметил важность разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят осуществить необходимые действенные меры для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Отмечается, что о результатах проверки Денис Шмыгаль должен проинформировать Зеленского лично.

Напомним, недавно стало известно, что в Николаевском морском порту почти год хранилось более трех тысяч тонн конфискованной аммиачной селитры, что могло вызвать трагедию, подобную взрыву в Ливане. Однако, по данным руководства порта, смесь вывезли в прошлом году. 

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