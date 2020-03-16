Зеленский призвал правительство и органы местной власти обеспечить бесперебойную работу магазинов, банков и аптек

Также нужно гарантировать бесперебойную работу предприятий критической инфраструктуры

president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров и представителей власти в регионах обеспечить бесперебойную работу продуктовых и продовольственных магазинов. Об этом он рассказал в своем обращении по противодействию коронавирусу, передает Офис президента.

"Министерствам, главам ОГА, местного самоуправления, руководителям предприятий – обеспечить бесперебойную работу продуктовых магазинов, магазинов бытовых товаров, АЗС, аптек, банковских учреждений, страховых компаний. А также всех предприятий критической инфраструктуры государственной и коммунальной собственности и грузового транспорта", - говорится в сообщении.

Также, по словам президента, работу в обычном режиме должны продолжить все без исключения органы государственной власти, учреждения здравоохранения и правоохранительные органы.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19 просит правительство остановить междугороднее и межобластное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта.