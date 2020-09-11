Зеленский призвал Польшу восстановить могилу УПА

Владимир Зеленский и Анджей Дуда Фото из открытых источников

Анджей Дуда надеется, что этот вопрос решится до следующей встречи президентов

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с главой Польши Анджеем Дудой поднял вопрос исторической памяти. Зеленский призвал соседнее государство восстановить легальную могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА) возле села Верхрата. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно сообщению, глава Украины затронул вопрос внесения могилы воинов УПА на горе Монастырь в польский реестр воинских захоронений.

Со своей стороны Дуда выразил надежду, что этот вопрос удастся решить до следующей встречи президентов Украины и Польши.

Отметим, на горе Монастырь возле села Верхрата находится могила воинов УПА, которые погибли в бою с НКВД в близлежащих лесах 2-3 марта 1945 года.

Фото - из открытых источников

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Напомним, в начале текущего года на горе Монастырь была уничтожена таблица с могилы воинов Украинской повстанческой армии.

Позже посольство Украины осудило акт вандализма относительно украинского места памяти на горе Монастырь. Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что такие действия недопустимы в цивилизованном мире.