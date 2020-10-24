Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса

Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, ООН следует присоединиться и к обеспечению региона питьевой водой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после освобождения неподконтрольных территорий. Об этом он сообщил во время встречи с координаторкой системы ООН в Украине и гуманитарных вопросов Оснат Лубрани, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина заинтересована в привлечении ООН к преодолению вызовов, связанных с ситуацией в Крыму и на Донбассе, поэтому он призывает присоединиться к разработке плана мероприятий по восстановлению, а также обеспечению региона питьевой водой. "Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, – это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс – не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", – сказал президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода на Донбассе. Президент напомнил, что в реализации проекта принимает участие Швейцария, и ее руководительница Симонетта Сомаруга лично посещал предприятие и регион во время последнего визита в Украину.

В то же время президент считает, что важным является и строительство дорог на Донбассе, а также очистка информационного пространства региона. "Когда говорим о восстановлении Донбасса, должны понимать под этим весь комплекс вопросов, среди прочего – очищение информационного пространства региона от пропаганды и лживых новостей", – высказался Зеленский.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса. По его словам, никто не понимает полностью цифры о количестве вывезенных заводов, фабрик, и ситуации с шахтами.